بطولة فخر الأجيال للصقور تدخل فئة العامة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت أولى مسابقات فئات العامة والملاك، منافسات قوية ضمن النسخة الثامنة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها حالياً، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، والتي شارك فيها ما يزيد على 270 طيراً في العامة مفتوح وملاك، بعد مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي، حفظه الله ورعاه، بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 ملايين درهم، وأما عن المنافسات فقد تصدر عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي الشوط الأول للعامة مفتوح فئة جير شاهين رمز، عبر الطير «كفو» وتفوق الطير «ياس» في الشوط الثاني فئة جير شاهين جرناس رمز، ونجح الطير «مشكور» في تصدر الشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ رئيسي، وأهدى مالكه بطي خلفان بطي سالم القبيسي الصدارة وعاد خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري للصدارة مجدداً وحصل على المركزين الأول والثاني، عبر «شواق وحبشان» في الشوط الرابع في فئة جير شاهين جرناس رئيسي، وتصدر عجلان حارب عجلان علي مرشد المريخي الشوط الخامس والأخير في فئة جير شاهين فرخ نقدي، عبر الطير «304» ونجح الطير «439» في التحليق بالشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ رمز، وأهدى مالكه محمد عبدالله سعيد محمد الكندي، المركز الأول وحلق «ام 4» بصدارة الشوط الثاني لفئة جير شاهين جرناس رمز وكان الطير «خطير» على الموعد مع صدارة الشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ رئيسي، وأهدى مالكه عبيد سعيد زايد سعيد المزروعي الصدارة، وفاز محمد عبدالله سعيد محمد الكندي بالشوط الرابع لفئة جير شاهين جرناس رئيسي عبر الطير «رماح»، وكان الطير «غبه» ومالكه راشد سعيد محمد المزروعي على موعد مع المركز الأول للشوط الخامس في فئة جير شاهين.