البلجيكي ارناتوس بطلاً لسباق الرجل الحديدي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توج البلجيكي بارت أرناوتس بطلا للنسخة الخامسة لبطولة دبي للرجل الحديدي بعد أن قطع المسافة البالغة 113 كيلومترًا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا والجري لمسافة 21.1 كيلومترا بزمن قدره 3 ساعات و 33 دقيقة و 45 ثانية، فيما حل مواطنهُ بيتر هيميرك ثانيا بزمن 3 ساعات و 35 دقيقة و 9 ثوان، وحل البريطاني أدم بودين ثالثا بزمن 3 ساعات و36 دقيقة و 31 ثانية، وحصلت السويسرية إموجين سيموندز على لقب السيدات بعد أن قطعت المسافة بزمن 3 ساعات و58 دقيقة و 37 ثانية، فيما حلت الأمريكية دانيلا دينجمان، في المركز الثاني بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 04 ساعات و 05 دقائق و27 ثانية، و جاءت البرازيلية باميلا أوليفيرا في المركز الثالث بزمن 04 ساعات و 06 دقائق و 32 ثانية.

وقام مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بتتويج أبطال النسخة الخامسة للبطولة.