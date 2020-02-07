وصول المشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

بدأت الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بنسخته الدولية الثانية 2020، التي ستنطلق منافساتها الأحد المقبل تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وبإشراف معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في الوصول إلى دبي استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية، وكان فريق المغاوير في الجيش الكويتي، وفرق السعودية وفرنسا وشرطة نيويورك الأمريكي قد وصلوا إلى دبي استعداداً لخوض غمار البطولة.

على جانب آخر، ينتظر أن تعلن اللجنة المنظمة للبطولة عن التفاصيل بعد غد بمؤتمر صحافي سيقام في فندق هوليدي أن فيستيفال سيتي.