افتتاح كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

افتتح الفارس محمد غانم الهاجري، أول انتصارات بطولة القفز الدولية من فئة النجمتين، والتي تتزامن مع الحدث الرئيس في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم، والتي انطلقت فعاليات منافساتها، مساء أول من أمس، وتستمر حتى غد على الميادين الداخلية المغطاة والخارجية.

وتشتمل البطولة على 28 شوطاً، منها 7 أشواط من فئة الخمس نجوم، و6 أشواط من فئة النجمتين، ومثلها في بطولة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وثلاثة أشواط لكل فئة من الشباب والناشئين والأشبال.

وأحرز الفارس محمد غانم الهاجري، الفوز بالجواد «هيرميس»، بعد إكماله جولة أولى المنافسات، برعاية السكب بزمن (63.39) ثانية، بمواصفات الجولة الواحدة عكس الزمن، بحواجز (125) سم، والمركز الثاني للسوري الشاب أسامة الزبيبي بالفرس «فيتالاين» والزمن (64.20) ثانية، والمركز الثالث لمواطنه ليث علي، شارك بالفرس «أيام كوايت برايت»، بزمن (64.87) ثانية.