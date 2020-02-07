شباب الأهلي يتطلع لصدارة أقوياء اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يتطلع شباب الأهلي اليوم لاعتلاء قمة دوري رجال اليد عندما يستضيف فريق الوحدة لحساب الجولة العاشرة بالبطولة والتي تمثل انطلاق الدور الثاني للبطولة.

والتي تشهد بنفس الوقت مباراة الجزيرة بعقر داره مع فريق العين، وتستكمل الجولة المضغوطة غداً بثلاث مباريات يلتقي في الأولى فريق الوصل بعقر داره مع فريق بني ياس، والمباراة الثانية تحتضنها الصالة الزرقاء بلقاء النصر مع الظفرة، وتختتم الجولة بلقاء مليحة مع الشارقة بمنطقة مليحة.

ويخوض فريق شباب الأهلي مباراته اليوم بعقر داره بطموح اعتلاء قمة البطولة مؤقتاً قبل ختام الجولة غداً، حيث رفع فرسان الأهلي رصيدهم إلى 25 نقطة مطارداً صدارة الشارقة 27 نقطة،.

وبنفس الجولة ينشد فريق الجزيرة مواصلة عودته لسكة الانتصارات بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة منحته المركز السادس، قبل لقائه اليوم مع فريق العين الخامس برصيد 18 نقطة، والذي بدوره يتطلع للفوز في لقاء مثير لخصوصية لقاء الزعيم وفخر أبوظبي بساحات اللعبة.