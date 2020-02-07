راميات عُمان يحصدن ذهب «عربية السيدات»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

حصدت راميات نادي الاتحاد العُماني للرماية المكون من: ضحى البلوشي، وسهير الجهماني، وحورية احمد اليحيائية، أول من أمس، ذهبية منافسات مسدس هواء 10 متر فرق، بينما خطفت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفاء آل علي، وسلوى الظاهري.

وصفاء الهاشمي الميدالية الفضية، في حين، نالت راميات الفريق البحريني الميدالية البرونزية عبر فريقها المكون من«موزة علي.

وعائشة البريكي، ومريم القاسمي، وذلك في افتتاحية المسابقة التي تقام ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري.

وفي منافسات الكرة الطائرة حقق المجمع البترولي الجزائري المفاجأة بالفوز على الوصل حامل اللقب بثلاثية نظيفة وفاز الصفاقسي التونسي على الشارقة الرياضي للمرأة أيضاً بثلاثية نظيفة وشهدت المنافسات التي أقيمت على صالة الرماية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تنافساً قوياً بين كافة الفرق المشاركة.

تميّز

كما حصدت الرامية البحرينية موزة علي المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات الرماية فردي – مسدس هواء 10 متر، بعد تحقيقها لنتيجة 235.2 نقطة، فيما انتزعت الإماراتية وفاء آل علي، الميدالية الفضية محققة 229.2 نقطة، وتوجت الرامية العُمانية وضحى البلوشي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بنتيجة 208.9.

ومع انتهاء التتويج قالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة: كل الشكر والتقدير لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها للدورة ودعمها المتواصل وحرصها على أن تتمتع بكل عوامل النجاح، في الوقت ذاته أثمّن جهود جميع القائمين على الدورة.