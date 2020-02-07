3000 رياضي في «دبي للرجل الحديدي» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) التي تقام في شارع جميرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات.

وتنطلق منافسات البطولة في الساعة السابعة صباحاً حيث تبدأ السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم.

وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً على امتداد الشاطئ.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة أول من أمس، مؤتمراً صحفياً تم خلاله الإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة التي يشارك فيه نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة.

كما تم شرح المناطق التي تتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: تعد بطولة دبي للرجل الحديدي من أهم البطولات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية.

ولها مكانة مهمة بالنسبة لنا فهي إحدى الفعاليات المهمة لنا ضمن مبادرة «مشروع جميرا» ومبادرة «محمية المرموم» اللتين يفخر مجلس دبي الرياضي أن يكون من بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركة فيهما، حيث ستكون البداية ومنافسات السباحة والجري في جميرا فيما يمر الدراجون في منطقة محمية المرموم.

وأضاف العور: أصبحت دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون نظراً لوجود الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة المصممة بأحدث المعايير الدولية في مختلف المناطق.

تسجيل

كما قال أحمد الحاج مدير البطولة: سعادتنا كبيرة بتسجيل أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم ومن جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات المحترفين والهواة في هذه البطولة الدولية الكبيرة، التي أصبحت محطة مهمة تستقطب مشاركة نخبة الرياضيين العالميين.

كما يشارك فيها رياضيون من داخل الدولة ومن دول المنطقة، إضافة إلى رياضيين يسافرون لمسافة آلاف الكيلومترات من مختلف الدول للحضور والتنافس في دبي، كما يسرنا وجود أبطال سيتنافسون على الفوز بفئات النسخة الخامسة.