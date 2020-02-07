120 لاعباً يتنافسون على أغلى كؤوس الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، تحتفل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، اليوم، بانطلاق نسختها الثامنة على التوالي، في ظل مشاركة قياسية.

هي الأضخم بتاريخ البطولة، التي تعود انطلاقتها الأولى إلى عام 2013، وسط منافسة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، ويتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من رواد اللعبة القدامى، للظفر بالكأس الغالية، التي تحمل نسخة 2020.

والمقامة حتى مساء غدٍ السبت على أرض ملعب نادي ياس لينك للغولف بالعاصمة أبوظبي، ويرعاها بنك «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية للعام الثامن على التوالي.

كما تشهد البطولة، وللمرة الأولى، وجود أكثر من 25 لاعباً من منتخبات المراحل السنية الصغيرة العمر، في ظل استحداث اتحاد اللعبة منافسة جديدة ضمن مسابقات «كأس رئيس الدولة»، على أن تقام على حفر ذات معدل الضربات الثلاث.

أبطال

وتحمل نسخة 2020، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، في أربع منافسات (الرجال والفتيات، والشباب والناشئين).

أكد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات العربية للغولف، مدير المنتخبات الوطنية، على أهمية البطولة.

قائلاً إن «تسجيل مشاركة قياسية، هي الأضخم بتاريخ البطولة، يعكس حرص لاعبي الأندية وقيادتها وروادها، على الظفر بلقب الكأس التي تحمل اسماً غالياً على قلوب مواطني الدولة».