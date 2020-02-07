سباق هيرو للدراجات الجبلية ينطلق في حتا

المصدر: حتا - البيان الرياضي

تنطلق في السابعة صباح اليوم الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة «هيرو العالمية للدراجات الهوائية الجبلية» لعام 2020، حيث تقام جولة «هيرو دبي حتا» في المسارات الجبلية بمنطقة حتا الذي تنظمه إكس دبي تحت رعاية مراس بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتعد بطولة هيرو السباق الأصعب في العالم، وهي المرة الأولى التي سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط من خلال الجولة الافتتاحية في حتا على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا في شهر يونيو والمحطة الثالثة في تايلاند في أكتوبر 2020 وهو أحد السباقات الرسمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويشارك فيه نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية ومن أبرزهم الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز بطل العالم الفائز بلقب البطولة 6 مرات من أصل 10 دورات من البطولة.

ويدعم هذا السباق الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، حيث تقام بطولة هيرو في إيطاليا، وستكون هذه النسخة هي الأولى في الشرق الأوسط.