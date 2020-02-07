كأس الجاليات للتنس في دبي الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة كأس الجاليات للتنس، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بنسختها السادسة والعشرين.

وتقام بالتعاون مع نادي النصر ليغرلاند، وتقام على ملاعبه في دبي، ويبلغ مجموع جوائزها 40 ألف درهم، وتشارك فيها ثمانية منتخبات تمثل الجاليات المقيمة في الدولة، وتقام بنفس نظام كأس ديفيز.

وأسفرت القرعة التي نظمتها إدارة المسابقات في اتحاد التنس عن وجود منتخب الإمارات (أ) وبلجيكا والهند وبريطانيا، في المجموعة الأولى، وكل من منتخبات تونس وفرنسا وسوريا والإمارات (ب) في المجموعة الثانية. وتقام المنافسات بنظام دوري المجموعات من دور واحد قبل أن يلتقي الأول والثاني من كل مجموعة بطريق المقص في الدور نصف النهائي.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، أن كأس الجاليات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من قبل مجلس الإدارة، وبتوجيهات من الشيخ حشر آل مكتوم لديمومة التواصل مع الجاليات من مختلف الدول والجنسيات الموجودة في الدولة.