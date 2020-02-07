الجولة الثانية لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، حيث تستضيف شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، منافسات البطولة في نادي الحصن الترفيهي في منطقة الرويس أبوظبي.

وكانت الجولة الأولى ضمن فئتي الناشئين تحت 18 عاماً، والرجال فوق 18 عاماً. شهدت تأهل أندية الجزيرة وبني ياس والوحدة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو.

كما تنطلق غداً الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، وذلك في صالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي بمشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من جميع أنحاء الدولة. وتقتصر المنافسات في البطولة على مشاركة اللاعبات الإماراتيات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.