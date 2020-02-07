رباعية للظفرة في «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تفوّق فريق الظفرة بفوزه بأربع أشواط للقرموشة في اليوم الأخير لمنافسات فئة الشيوخ في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، ويشارك فيها نخبة الصقارين، في منافسات تمتد حتى 16 فبراير الجاري.

تتويج

أقامت اللجنة المنظمة، مراسم تتويج الفائزين بأشواط الشيوخ، البالغ عددها 20، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام، وشارك في المراسم راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ومحمد عبد الله بن دلموك رئيس اللجنة الفنية في البطولة. أكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كل عام تسعى البطولة لتقديم كل ما هو جديد من أفكار وتطبيقات ومقترحات، وقال: «توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن نقدم كل أمر جديد، وأفضل ما يخدم الشباب والمهتمين».