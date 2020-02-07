حمدان بن محمد يشهد سباقات رموز الإيذاع في مهرجان المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل في اليوم الخامس لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم.

كما تابع السباقات، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، الذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز الأربعة بعد نهاية الشوط السادس.

واشتملت الفترة المسائية على 18 شوطاً، وسبقها 22 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية، وخصص اليوم الخامس لمنافسات هجن أبناء القبائل، وسط حضور جماهيري كبير من محبي السباقات، وأهل الهجن وزوار المهرجان من مختلف الجاليات.

الكأس والبندقية

واستحقت «دمعة»، بشعار فرج بن علي بن حمودة الظاهري، الحصول على كأس ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح.

وذلك بعد نجاحها في قطع مسافة السباق البالغة 6 كيلومترات، في توقيت زمني قدره 8:53:1 دقائق، فيما تمكن «مبعد» المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي.

من حصد بندقية الإإيذاع الجعدان المفتوح، وذلك عندما كان الزمن يشير إلى مرور 8:53:9 دقائق.

وبالمقابل، نالت «مزون» بشعار عبد الله طالب محمد شريم المري الناموس، وكأس ولي عهد دبي، في الشوط الثالث للإيذاع البكار «إنتاج»، وكان عندها التوقيت 8:53:4 دقائق. وتألق «مهدي» المملوك لمسعود سعيد سالم غصنه في رابع الأشواط، والمخصص للإيذاع الجعدان للإنتاج، واستحق الحصول على الكأس الغالي، بزمن بلغ 8:59:2 دقائق.

بقية الأشواط

وحققت «الدرعية» صدارة الشوط الخامس للبكار محليات، مهدية الفوز لمالكها فرج علي بن حمودة في 8:59:5 دقائق، ونالت «مياسة» لفيصل عبد الله الجهني، صدارة الشوط السادس للبكار مهجنات في 8:56:6 دقائق.

وحقق «حشيم» صدارة الشوط السابع للجعدان محليات، لمالكه فالح ياسر فالح الشامسي، في زمن قدره 8:58:3 دقائق.

ونال «الوضيحي» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، صدارة الشوط الثامن للجعدان مهجنات، في 9:02:4 دقائق، وحققت «مراسيل» لحمد سعيد بالحطم العامري، صدارة الشوط التاسع للبكار محليات، في 9:00:4 دقائق، ونالت «صدمة» لمظفّر سعيد العضيلي العامري لقب الشوط العاشر للبكار مهجنات في 9:01:0 دقائق.

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يقام صباح ومساء اليوم، تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتقام التحديات على مدار 29 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية إقامة ستة عشرة شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الأشواط التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كعادة جميع السباقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وستكون هناك ثلاث عشرة سيارة فاخرة «نيسان بلاتينيوم، فورد ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك اب» يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط المسائية، والتي ستكون مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات.

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تشهد منصة ميدان المرموم، مساء اليوم، فعاليات مزاد الهجن العربية السابع والعشرين «النسخة الأولى»، والذي تقيمه المجموعة العلمية المتقدمة بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وتعرض من خلال المزاد 30 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

ومن أبرز الزمول التي ستعرض عيالها من خلال المزاد: «أبو الأبيض، السيف، مهدي، متعب، الرسمي، بدران، مغادر، الشامخ، مياس، ناصي، الزاجل، ضاري، غازي، ميسور، منذر، الغربي ومجد»، ويتوقع أن يشهد المزاد منافسة ساخنة بين الملاك لاقتناء هذه المطايا المميزة.

عبدالله الفلاسي: نجاح كبير للمهرجان

أكد عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتواجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في ميدان المرموم ومتابعتهما لفعاليات النسخة الثالثة لمهرجان سمو ولي عهد دبي؛ يؤكد النجاح الكبير لهذا المهرجان وقال: «تشريفهما المرموم ووجودهما وسط شعبهما هو النجاح الأكبر والكأس الأهم». (دبي- البيان الرياضي)

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حققت «دمعة» الفائزة بكأس ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح أفضل توقيت في الفترة المسائية بعد أن قطعت 6 كيلومترات في 8:53:1 دقائق، فيما جاء أفضل توقيت للفترة الصباحية لـ «محبوب» في الشوط السادس عشر للجعدان مهجنات، حيث سجل 9:2:7 دقائق.

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حقق «مليون» لبدر سيف علي الجابري، لقب الشوط الحادي عشر للجعدان محليات، في 9:07:4 دقائق.

وعلى دربه سار «مصدّع» لسالم سعيد بن عمان المهيري، محققاً لقب الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات، في 8:59:6 دقائق، وظفرت «فن» لعبد الله سعد طالب الفهيدة المري، بصدارة الشوط الثالث عشر للبكار محليات، في 9:02:4 دقائق.

وحققت «ند الشبا» لمحمد سهيل عويضان العامري، لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات، في 9:05:7 دقائق، ونال «الشارد» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، لقب الشوط الخامس عشر للجعدان محليات، في 9:06:1 دقائق، وحقق «حوران» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، لقب الشوط السادس عشر للجعدان مهجنات، في 9:03:7 دقائق،.

ونالت «الذيبهة» لمحمد عتيق محمد خليفة العميمي، لقب الشوط السابع عشر للبكار محليات، في 9:03:7 دقائق، واختتمت «سحلة» لرياض ثامر سليمان السعدون، انتصارات اليوم الخامس للمهرجان، بتصدرها الشوط الثامن عشر للبكار مهجنات، في 9:03:9 دقائق.

تألق «عنيدة» و«مياس» في الصباحية

انطلقت صباح أمس تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك على مضمار 6 كيلومترات بالمرموم، وتنافست الهجن المملوكة لأبناء القبائل على مدار اثنين وعشرين شوطاً، اثنا عشر منها كانت للإنتاج جائزة المركز الأول فيها سيارة فاخرة «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب».

بالإضافة إلى عشرة أشواط نقدية، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على مبالغ نقدية قيمة.

كسب إنتاج عزبة عوض حمد خويتم بخيت العامري التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات وذلك بعد أن قدم شعاره «عنيدة» على القمة بتوقيت وقدره 9:06:5 دقائق، وفي الشوط الثاني والمخصص لليذاع البكار المهجنات ذهب إلى «التماس» المملوكة لحمد محمد فهيد الرزق العجمي والتي تمكنت من الحصول على الصدارة بزمن بلغ 9:05:0 دقائق.

وظهر شعار سالم مسلم سعيد مسلم الدرعي من خلال الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه «مياس» متصدراً في توقيت بلغ 9:07:3 دقائق.