الشارقة يتصدّر «أقوياء اليد»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن فريق كرة اليد بنادي الشارقة، عن نفسه بطلاً لشتاء دوري «أقوياء اليد» ، بختام الجولة التاسعة والأخيرة في الدور الأول ، التي أقيمت أول من أمس، والتي جاءت نتائجها منطقية، كما هو متوقع، حيث رفع الشارقة رصيده إلى 27 نقطة، مثلت العلامة الكاملة، عقب فوزه على الوصل بالصالة الصفراء بنتيجة 28- 18، بينما بقي الوصل بمركزه الرابع، برصيد 21 نقطة، وبنفس الجولة، حافظ شباب الأهلي على الوصافة برصيد 25 نقطة، عقب فوزه على بني ياس بنتيجة 29 - 22.كما استمر فريق النصر بمركزه الثالث، برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على ضيفه فريق مليحة بنتيجة 29 - 24.