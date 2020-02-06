«أبوظبي الرياضي» يكشف تفاصيل «ترايثلون 2020»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي المشرف على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون برعاية ضمان، عن قائمة «نجوم النخبة» المشاركين في النسخة السادسة، التي ستقام خلال الفترة 5 ـ 7 مارس في حلبة مرسى ياس.

وتتميز القائمة في دورة عام 2020 بمشاركة المصنفين العشرة الأوائل من فئة الرجال ، إلى جانب تسعة من أفضل رياضيات الترايثلون ، ليصل إجمالي المشاركين في البطولة إلى 180 من نُخبة رياضيي الترايثلون، والرياضيين من أصحاب الهمم الذين سيتنافسون خلال البطولة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية و«البارا أولمبيك» التي ستقام في شهر يوليو في مدينة طوكيو اليابانية حيث تضم النسخة الأولى من بطولة كأس «بارا ترايثلون» العالمي الخاص بالرياضيين المحترفين من أصحاب الهمم، 70 مشاركاً .

وتضم قائمة النخبة من الرجال كلاً من: اللاعب جوناثان بروانلي الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، كما سيشارك جميع حاملي لقب بطولة أبوظبي السابقين في بطولة هذا العام وهم خافيير غوميز، وهنري شومان، وحامل لقب بطل العالم فينسنت لويس.

وتشارك في فئة السيدات تسعة من أفضل عشر لاعبات ترايثلون على مستوى العالم في البطولة من بينهن كاتي زافيريس بطلة العالم للترايثلون وحاملة لقب بطولة أبوظبي.

مكانة عالمية

من جهته أكد عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة الكبيرة للأبطال والمصنفين، يمثل المرتبة العالمية المرموقة التي تحظى بها بطولة أبوظبي في افتتاحية موسم الترايثلون الدولي، وتعكس أهميتها ودورها في تصنيف الأبطال المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وقال حمد عبدالله المحياس نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: نفخر بحجم المشاركات التي نجحت البطولة هذا العام باستقطابها، حيث سنشهد حضوراً مميزاً لمجموعة من الأبطال.