«بطولة أم الإمارات للجوجيتسو» تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق يوم السبت المقبل الجولة الثانية من «بطولة أم الإمارات للجوجيتسو»، وذلك في صالة مبارك بن محمد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من جميع أنحاء الدولة، للمنافسة ضمن أجواء مفعمة بالتشويق والحماس تعكس مكانة البطولة كمنصة رياضية نسائية.

وتقتصر المنافسات في البطولة على مشاركة اللاعبات الإماراتيات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، كما يعمل على التحكيم فيها طاقم نسائي، وطواقم طبية وفنية من السيدات جرى تخصيصهن لتقديم الدعم حصراً لهذه البطولة المتميزة.

وتستضيف الجولة الثانية من «بطولة أم الإمارات للجوجيتسو» منافسات ضمن ثلاث فئات للناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، وتشهد مشاركة واسعة من اللاعبات من أندية مختلفة على مستوى الدولة.

مشاركة كبيرة

وقالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أصبحت «بطولة أم الإمارات للجوجيتسو» تحتل حيزاً مهماً ضمن أجندة الاتحاد، وتحظى بمشاركة كبيرة واهتمام واسع من قبل بنات الإمارات، فضلاً عن الاهتمام الجماهيري الذي يزداد تفاعلا عاما بعد آخر».

وأضافت: «يبرز دور المرأة الإماراتية بشكل لافت على مختلف الساحات، وأصبح اسمها مقترناً بتحقيق الإنجازات والتفوق، وتمكنت بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة للدولة، الداعم الأول للمرأة وتمكينها، من المشاركة بكل كفاءة واقتدار في كل المجالات العملية والحياتية».

وتسعى لاعبات أندية الوحدة والعين والظفرة لمواصلة تألقهن خلال منافسات الجولة الثانية، ومواصلة مشوارهن الناجح في حصد العدد الأكبر من الميداليات الملونة.