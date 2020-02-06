«حماس» لذياب بن محمد بن زايد تظفر بالبكار مهجنات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اشتد التنافس بين هجن العاصفة والرئاسة في الفترة الصباحية، في رابع أيام المهرجان، والمخصص لمنافسات هجن أصحاب الشيوخ في سن اللقايا لمسافة 5 كلم، وحققت «حماس» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مع المضمر محفوظ خميس الجنيبي، صدارة الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات في 7:25:3 دقائق، وكانت «الشاهينية» قد افتتحت انتصارات الفترة الصباحية، مهدية الفوز في الشوط الأول للبكار محليات، لهجن العاصفة، تحت إشراف المضمر غيّاث الهلالي، في زمن قدره 7:29:4 دقائق.

وانتقلت الصدارة في الشوط الثاني للبكار مهجنات، إلى «راهية» من هجن الرئاسة، بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، محققة زمناً قدره 7:29:9 دقائق.