حمدان بن محمد يشهد رابع أيام مهرجان الهجن بالمرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم وعلي الظاهري (دبي- البيان الرياضي)

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، في تحفة ميادين الهجن ميدان المرموم، منافسات اليوم الرابع لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة، والذي خصص لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، كما تابع السباقات، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، واشتمل اليوم الرابع على 16 شوطاً في الصباح، و18 في المساء، واشتد التنافس القوي في جميع الأشواط، وظفرت هجن العاصفة بـ 11 فوزاً، منها 6 في الصباح، و5 في المساء، فيما فازت هجن الرئاسة بـ 10 أشواط، منها 6 في الصباح، و4 في المساء، وتألقت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتحقيقها 4 انتصارات، منها فوز في الصباح، و3 في المساء، وكان لهجن زعبيل كلمتها القوية في الفترة المسائية، بتحقيقها 4 انتصارات، منها ثلاثية على التوالي.

بداية عاصفة

استهلت هجن العاصفة، صدارة الفترة المسائية، بفوزها بالشوط الأول للبكار محليات، عبر «الشاهينية»، مع المضمر الذهبي غيّاث الهلالي في 7:15:0 دقائق، وبنفس الاسم «الشاهينية»، جاءت هجن الرئاسة في المركز الثاني، ثم «الشاهينية» أيضاً لهجن العاصفة في المركز الثالث.

وتصدرت هجن الرئاسة الشوط الثاني للبكار مهجنات، عبر «جمايل» مع المضمر سطان الوهيبي، في زمن قدره 7:15:6 دقائق، وعادت هجن العاصفة للمركز الأول في الشوط الثالث للجعدان محليات، عبر «شاهين»، بقيادة المضمر غياث الهلالي في 7:18:0 دقائق.

وتحولت الصدارة لهجن الرئاسة في الشوط الرابع للجعدان مهجنات، مع «شاهين» والمضمر راشد بالسم المنصوري في 7:15:3 دقائق، وحققت هجن زعبيل صدارة الشوط الخامس للبكار محليات مع «الشاهينية»، والمضمر راشد محمد مروشد في 7:15:3 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة للصدارة في الشوط السادس للبكار مهجنات، عبر «التماس»، والمضمر محمد زيتون المهيري في 7:19:7 دقائق.

وحققت هجن العاصفة، مع المضمر غياث الهلالي، فوزين على التوالي، حيث تصدر «شاهين» الشوط السابع للجعدان محليات في 7:18:4 دقائق.

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يشهد اليوم، إقامة 40 شوطاً في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم لهجن أبناء القبائل بواقع 18 شوطاً في الصباح و22 شوطاً في المساء أبرزها أشواط الرموز الأربعة وهي كأسا سمو ولي عهد دبي للبكار المفتوح وللبكار «الإنتاج»، إضافة إلى بندقيتي الجعدان المفتوح والجعدان لفئة الإنتاج.

وستتضمن الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً موزعة ما بين المحليات والمهجنات «المفتوح» و«الإنتاج»، وخصصت جوائز عينية ونقدية قيّمة للفائزين عبارة عن 12 سيارة لأصحاب المراكز حتى الـ 12، إضافة إلى جوائز نقدية تشمل الفائزين حتى المركز العاشر.

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أفضل توقيت في الفترة الصباحية كان من نصيب «سراب» لهجن الرئاسة بطل الشوط الحادي عشر للجعدان في 7:23:6 دقائق، فيما حققت هجن زعبيل أفضل توقيت في الفترة المسائية بتصدر الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات عبر «شاهين» في زمن قدره 7:14:2 دقائق.

كما خصصت جوائز نقدية للفائزين في اليوم الرابع مع سيارات، حيث نال الفائزون في الفترة الصباحية جوائز نقدية، فيما نال الأوائل سيارات فخمة في الفترة المسائية مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للعاشر.

سالم بن متعرض: النسخة الثالثة مميزة

أكد سالم بن متعرض مالك ومحلل لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يحظى بالدعم الكبير اللا محدود والذي يترجمه الحضور السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدرة ميادين الهجن «ميدان المرموم»، مشيراً إلى أن المهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوب جميع أهل الهجن وهو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي المهرجان، حيث يعتبر اهتمام ومتابعة سموه بالرياضة، أحد أبرز أوجه الدعم لسباقات الأصايل.

وأضاف بن متعرض، أن النسخة الثالثة الحالية للمهرجان، تميزت بالعديد من المشاهد والخصائص، أبرزها إلغاء فكرة الفحص المسبق، مشيراً إلى أن المهرجان هذا العام، يتميز بالحضور الكبير والمميز من قبل المشاركين والجماهير القادمين من كل حدب وصوب، ويعتبر موعد المهرجان مميزاً في روزنامة سباقات الهجن حيث يعتبر بوابة «الختاميات» قبل ختامي الوثبة في العاصمة أبوظبي وختامي المرموم آخر الموسم، مؤكداً أن جميع عبارات الشكر والامتنان لا توفي حق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على ما يقدمه سموه من دعم ورعاية لرياضة الآباء والأجداد.