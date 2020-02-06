تألق «إف 3» و«إم آر إم» في «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - وام

تتواصل منافسات «الشيوخ»، ضمن فعاليات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين، حتى 16 فبراير الجاري، حيث تتجه الأنظار يوم الخميس المقبل نحو انطلاقة أشواط العامة، التي تضم في هذه النسخة أشواط الملاك بجوائز مالية سخية.

وشهدت المنافسات يوماً حافلاً في فئة «بيور جير».. تألق خلالها فريقا «إف 3» و«إم آر إم» في شوطي الرمز، فيما أكمل «إف 3» سيطرته على الشوطين الرئيسين، قبل أن تتوزع المراكز الثلاثة الأولى في شوط النقد، الذي تفوق فيه فريق الظفرة.

وفي شوط بيور جير فرخ الرمز، تفوق فريق «إف 3» محققاً المراكز الثلاثة الأولى، بقيادة خليفة أحمد بن مجرن في المركز الأول، بواسطة الطير «لهب» بزمن 17,432 ثانية، وراشد الكندي بالمركز الثاني بالطير «بي 74» بـ 17,671 ثانية.

وأكد محمد سلطان مرخان، أن دخول فريق «إم آر إم»، على خط المنافسات، وفوزه بشوط الرمز لفئة بيور جير جرناس، تحقق بفضل الهدف الذي حدده منذ بداية الوجود في البطولة، وهو اختيار أفضل وأقوى الصقور للوجود على منصة التتويج.