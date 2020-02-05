حمدان بن محمد يشهد تألق العاصفة في المرموم

المصدر: دبي-ياسر قاسم وعلي الظاهري - تصوير-سالم خميس

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مساء الاربعاء في تحفة ميادين الهجن بالمرموم منافسات اليوم الرابع لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة والذي خصص لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا.

كما تابع السباقات سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، واشتمل اليوم الرابع على 16 شوطاً في الصباح و18 في المساء، واشتد التنافس القوي في جميع الأشواط وظفرت هجن العاصفة بـ 11 فوزاً منها 6 في الصباح و5 في المساء فيما فازت هجن الرئاسة بـ 10 أشواط، منها 6 في الصباح و4 في المساء.

وتألقت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتحقيقها 4 انتصارات منها فوز في الصباح و3 في المساء، وكان لهجن زعبيل كلمتها القوية في الفترة المسائية بتحقيقها 4 انتصارات منها ثلاثية على التوالي.