«طلة» تتصدّر البكار و«غازي» في قمة جعدان الصباحية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكثر من 1600 مطية تنحدر من سلالات مميزة في عالم سباقات الأصالة تنافست خلال الفترة الصباحية لثالث أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي شهدت إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت الأشواط الاثني عشر الأولى لهجن الإنتاج، وكانت جائزة المركز الأول فيها سيارات فاخرة «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، بالإضافة إلى عشرة أشواط نقدية.

ونجحت «طلة» المملوكة لعبدالرحمن سيف غدير العرياني في الحصول على صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات «إنتاج» وذلك بتوقيت وقدره 7:24:7 دقائق.

وهيمنت «شواهين» ملك عبدالله طالب محمد شريم المري على المركز الأول في الشوط الرئيسي للقايا البكار المهجنات «إنتاج» بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن بلغ 7:25:3 دقائق.

وكسب «غازي» بشعار حمد معيوف سالم حمد الدرعي قمة الجعدان في شوط المحليات الثالث وذلك في توقيت بلغ 7:24:4 دقائق.

وحسم «مشاكل» ملك راشد علي محمد النعيمي الصدارة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات بقطعه مسافة السباق بتوقيت وقدره 7:23:6 دقائق.

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وحققت «طلعة» لجابر حمد الخييلي لقب الشوط الخامس للبكار محليات في 7:30:9 دقائق، ونالت «مذخورة» لهدي بطي الشامسي لقب الشوط السادس للبكار مهجنات في 7:26:0 دقائق، فيما حقق «الشارد» لمبارك هدي بطي الشامسي بطولة الشوط السابع للجعدان محليات في 7:26:2 دقائق، ونال «الجذاب» لقب الشوط الثامن للجعدان مهجنات لمالكه جابر ناصر المري في 7:24:9 دقائق.

وأفضل توقيت كان من نصيب «مياسه» ملك مظفر محمد خموشه العامري والتي حسمت صدارة الشوط التاسع للقايا البكار المحليات للإنتاج بعد أن حققت توقيتاً وقدره 7:22:7 دقائق.

وحققت «سرابة» لراشد معضد المزروعي بطولة الشوط العاشر للبكار مهجنات في 7:24:9 دقائق، ونال «بشار» لعبيد خميس المنصوري لقب الشوط الحادي عشر للجعدان محليات في 7:26:6 دقائق، وحقق «جلاد» لمسيعد سويد المنصوري لقب الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات في 7:24:1 دقائق، وحققت «صبا» لخلفان راشد الغفلي لقب الشوط الثالث عشر للبكار محليات في 7:28:7 دقائق.

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فيما نالت «الظبي» لمحمد علي ناصر الغفراني لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات في 7:30:6 دقائق، وحقق «الغزال» لعبد الهادي راشد المري لقب الشوط الخامس عشر للجعدان محليات في 7:30:5 دقائق، وحقق «مشعل» لقب الشوط السادس عشر للجعدان مهجنات لمالكه سليم سعيد الدرعي في 7:26:8 دقائق، وحققت «الشرود» لخالد المر بن حلوة لقب الشوط السابع عشر للبكار محليات في 7:33:2 دقائق، ونالت «انذار» لمبارك سهيل العامري لقب الشوط الثامن عشر للبكار مهجنات في 7:24:9 دقائق، وحقق «مياس» لعلي محمد الغفلي لقب الشوط التاسع عشر للجعدان محليات في 7:25:8 دقائق، ونال «نجران» لحسين فارس دحيدح لقب الشوط العشرين للجعدان محليات في 7:27:0 دقائق، وحققت «الهبوب» لمحمد خميس الكتبي لقب الشوط الحادي والعشرين للبكار محليات في 7:30:0 دقائق.