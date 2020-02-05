الظهور الأول لهجن الشيوخ اليوم

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ، صباح اليوم، مشوارها في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وذلك من خلال منافسات اللقايا التي ستقام صباحاً ومساءً بمجموع 33 شوطاً في الفترتين.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة ستة عشر شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيّمة لجميع هذه الأشواط التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كعادة جميع السباقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وستكون هناك سبع عشرة سيارة فاخرة «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط المسائية، والتي ستكون مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، وستكون هجن الإنتاج لأصحاب السمو الشيوخ حاضرة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المسائية .