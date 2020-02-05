محمد بن راشد وحمدان بن محمد يشهدان مهرجان الهجن بالمرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم وعلي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس في تحفة ميادين الهجن «ميدان المرموم»، أشواط الرموز للقايا من هجن أبناء القبائل ضمن ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، كما تابع السباقات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.، وانطلقت الفترة المسائية لثالث أيام المهرجان بسباقات الرموز الأربعة، ثم تلتها بقية الأشواط «14 شوطاً».

واحتاجت «العزرة» بشعار حمد نهيان سالم العامري لـ7:14:7 دقائق لتقطع رحلة 5 كلم وتهدي مالكها كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح وجائزة مالية بمليون ونصف المليون درهم، وذلك بعد شوط قوي شهد منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة.

بندقية اللقايا

وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومعها مليون درهم إلى شعار حمد راشد حمد غدير الكتبي الذي قدم «مستقيم» في مقدمة المطايا المشاركة في الشوط الثاني بزمن بلغ 7:14:6 دقائق.

وغادرت «مغادرة» المملوكة لشعار بيشان محمد فهيد الرزق العجمي بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار «إنتاج» إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن انفردت بصدارة الشوط الثالث مسجلة توقيتاً قدره 7:14:4 دقائق ونال مالكها الكأس الغالية وجائزة مالية بمليون ونصف المليون درهم.

وكانت بندقية الشوط الرابع للقايا الجعدان للإنتاج مع جائزة مالية مليون درهم من نصيب «راهي» بشعار ناصر حمد سهيل عويضة الخيلي الذي وصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:15:1 دقائق.

وقام سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز الأربعة بعد نهاية الشوط الثامن بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

بقية الأشواط

وحققت «الوثبة» لأحمد مسلم عزيز المحرمي صدارة الشوط الخامس للبكار محليات في 7:21:1 دقائق، ونالت «الشبلة» لفالح ياسر فالح الشامسي لقب الشوط السادس للبكار مهجنات في 7:18:3 دقائق، وحقق «عزام» لعامر سالم الوهيبي لقب الشوط السابع للجعدان محليات في 7:22:2 دقائق، فيما نال «نجد» لمنصور ناصر الخييلي صدارة الشوط الثامن للجعدان مهجنات في 7:21:4 دقائق.

وظفرت «توجيه» لموسى عبدالعزيز الموسى بلقب الشوط التاسع للبكار محليات في 7:22:2 دقائق، ونالت «غازية» لفالح ياسر الشامسي لقب الشوط العاشر للبكار مهجنات في 7:18:7 دقائق، وذهب لقب الشوط الحادي عشر للجعدان محليات إلى «حشر» لمالكه مسفر خميس المنصوري في زمن قدره 7:22:5 دقائق، وسار على دربه «المتحد» لأحمد سهيل العامري في الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات في زمن قدره 7:17:5 دقائق، وحققت «صبا» لسالم سعيد المسافري لقب الشوط الثالث عشر للبكار محليات في 7:22:0 دقائق، فيما نالت «عوايد» لعبدالهادي راشد الغفراني لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات في 7:19:3 دقائق، وحقق «وقاد» لراشد سعيد الزرعي لقب الشوط الخامس عشر للجعدان محليات في 7:25:1 دقائق، وانتزع «شايم» لجاسم سيف بن طوق لقب الشوط السادس عشر للجعدان محليات في 7:22:0 دقائق.

05

خصصت جوائز نقدية كبيرة لأصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس في أشواط الرموز بواقع 250 ألف درهم للثاني و150 ألف درهم للثالث و100 ألف درهم للرابع و50 ألف درهم للخامس لشوطي البكار.

26

نال 26 من الفائزين الأوائل في سباقات أمس 26 سيارة فخمة من فئة «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك اب»، خصص منها 12 سيارة في الفترة الصباحية و14 في المساء، بالإضافة لجوائز نقدية للأوائل في أشواط الصباحية.