سوق دبي الحرة ترعى ثاني مراحل الطواف النسائي

المصدر: دبي - محمود شلبي

أعلنت إدارة سوق دبي الحرة المشاركة في دعم ورعاية طواف دبي النسائي الدولي، الذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة من 17 - 20 فبراير الجاري، بدعم من الاتحاد الدولي للدراجات، وبمشاركة 16 فريقاً من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى فريق الإمارات للسيدات، وذلك بتوقيع عقد الرعاية من قبل صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لسوق دبي الحرة، ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات مديرة الطواف، والتي أشادت بهذه الخطوة الطيبة، التي تؤكد حرص سوق دبي الحرة على نجاح الطواف الدولي، ودعم نشاط العنصر النسائي ومباركة انطلاقته نحو البطولات الدولية، وأعلنت عن إطلاق اسم سوق دبي الحرة على المرحلة الثانية للطواف، تقديراً وتثميناً لتعاونه الإيجابي المقدر، وقدمت الجسمي، الشكر لإدارة السوق الحرة بدبي نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد، والتمنيات أن يتواصل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، لما فيه الخير والدعم لشباب الإمارات وتقدمه.

دعم الأنشطة

وبدوره، أكد صلاح تهلك أن سوق دبي الحرة، تحرص كل الحرص على دعم الأنشطة والبطولات الدولية وسباقة في رعاية البطولات التي تقام في دبي وذلك في إطار خدمة المجتمع ونهضة الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن طواف دبي النسائي الدولي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يعد من المبادرات الجيدة لاتحاد الدراجات وقفزة جديدة لتشجيع العنصر النسائي لتحقيق المزيد من النجاحات التي تؤكد الدور المهم والفعّال الذي تقوم به المرأة في المجتمع.