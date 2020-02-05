أشبال الفجيرة أبطال دوري المصارعة

فريق الفجيرة بطل الدوري | من المصدر

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  • (الشارقة - البيان الرياضي)
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توج فريق الفجيرة للفنون القتالية للمصارعة، بلقب دوري الإمارات للمصارعة لفئة الأشبال للموسم الحالي، في ختام البطولة التي احتضنتها صالة مدرسة الأنصار العالمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشارقة، ويضيف نادي الفجيرة لقباً جديداً لرصيده هذا الموسم، بعدما فاز الشهر الماضي بلقب الدوري لفئة الناشئين، وشهدت بطولة الأشبال مشاركة 4 فرق، تصدرها فريق نادي الفجيرة برصيد 9 نقاط بفوزه في جميع مبارياته الثلاث، وجاء ثانياً فريق دبي برصيد 6 نقاط، وحل ثالثاً فريق الشارقة (الأنصار).

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