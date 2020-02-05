3 فرق تحصد جوائز «شيوخ» فخر الأجيال

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تواصلت منافسات فئة الشيوخ في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، في يومها الثالث، والتي ينظمها حالياً، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الروية بدبي، وحصدت 3 فرق أغلب الجوائز، حيث تربع فريق «اف 3» على عرش الشوط الرابع الرئيسي في فئة جير تبع جرناس، عبر الطير «مزيون» والصقار خليفة أحمد مجرن، كما فاز الفريق بالشوط الخامس لفئة فرخ نقدي، عبر الطير «تي اتش 303»، فيما تصدر فريق اليلايس الشوط الأول لفئة فرخ، بالطير «تي 26» بالصقار عبيد المهيري، وفاز فريق الظفرة بالشوط الثاني لفئة جرناس، مع الصقار يراح عبيد الكتبي وعبر الطير «99»، وعاد فريق اليلايس للصدارة في الشوط الثالث الرئيسي لفئة فرخ، عبر الطير «تي 49».