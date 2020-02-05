حاكم الفجيرة يستقبل اللجنة البارالمبية الآسيوية

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات عملت على وضع استراتيجية شاملة، بشأن دعم حقوق فئة أصحاب الهمم، وتوفير المناخ الاجتماعي المناسب لها، والفرص المتكافئة، داخل مجتمعاتهم، بما يضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، أمس، اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة.

وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة: إن رياضة أصحاب الهمم بالدولة شهدت قفزات نوعية وتطوراً كبيراً في مختلف الألعاب، مما أهلها في استضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، لتكون الوجهة الرئيسة لرياضة أصحاب الهمم، ما عزز من مكانة الإمارات على المستوى الإقليمي بشأن دعم هذه الفئة، مشيراً إلى أن استقطاب جميع الأحداث الرياضية على المستوى المحلي والدولي يعكس حجم ومتانة البنية التحتية التي تتوفر داخل الدولة.

واستمع سموه من رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إلى أبرز نقاط الخطة الاستراتيجية للجنة، والتي تسلط الضوء على المراحل التي يمر بها اللاعب من أصحاب الهمم على مستوى قارة آسيا، والتي تشهد حركة نوعية في تطوّر رياضات أصحاب الهمم.

بدوره، تقدم ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه الكبير ومبادراته الدائمة في تطوير رياضة أصحاب الهمم.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة.