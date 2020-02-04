مكداول يتقدم في سباق «غولف دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تقدم اللاعب الإيرلندي الشمالي غرايم مكداول إلى المركز الثالث برصيد 710 نقاط، على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما توج أول من أمس، بلقب بطولة السعودية الدولية الثانية، والتي أقيمت على ملعب رويال جرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، في محاولة منه للتواجد في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم، وقطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل.

ونجح مكداول من إنهاء المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، واستعاد ذاكرة الألقاب بعد صيام امتد 2037 يوماً منذ حقق لقبه الأخير، ليرفع رصيده إلى 11 لقباً في مسيرته بالجولة الأوروبية.