الجاروف والكتبي بطلا سباق تلال للدراجات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

نظم اتحاد الدراجات، سباقين للفردي العام لفئتي البراعم والأشبال في مدينة تلال بالشارقة ضمن دوري النقاط للفئتين، وشارك فيهما 118 دراجاً يمثلون قاعدة المستقبل المضيء لدراجات الإمارات، وأسفرت نتيجة سباق البراعم لمسافة 10 كم، عن فوز دراج النادي العربي عبد الرحمن الجاروف بالمركز الأول وتبعه دراج نادي دبا الحصن محمد محمد صبحي ودراج نادي الشارقة سليمان منصوري في المركزين الثاني والثالث.

وأسفرت نتيجة سباق الأشبال لمسافة 15 كم، عن فوز دراج نادي الحمرية حمدان الكتبي بالمركز الأول، وجاء دراج نادي الشارقة علي أحمد في المركز الثاني، فيما فاز بالمركز الثالث دراج نادي دبا الحصن يوسف جعفر.

وحرص على حضور السباقين وتتويج الفائزين عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس اللجنة الفنية وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد.