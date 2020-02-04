انطلاقة قوية لـ«عربية السيدات» الخامسة للأندية

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

انطلقت أمس بطولات النسخة الخامسة لدورة الأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عبر انطلاقة قوية لمنافسات كرة السلة والطائرة والقوس السهم، فيما دشن فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة البطولة بأن حلق بثلاثية نظيفة على حساب فريق دي لاسال الأردني بحثاً عن الصدارة ولقب النسخة الخامسة، فيما حسمت سيدات المجمع البترولي الجزائري اللقاء الأول بالفوز على سيدات نادي الأهلي البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة بعد مواجهة اتسمت بالندية وحضور جماهيري كبير رفع حرارة المواجهة.

بداية موفقة

وحسم نادي سيدات الوصل المواجهة الثانية في بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الخامسة لدورة الأندية العربية للسيدات لمصلحته بالفوز على فريق سيدات دي لاسال الأردني بثلاثة أشواط من دون مقابل بعد مباراة متكافئة بين الطرفين حيث اقتسم الفريقان الأداء والتسجيل المتبادل، وكان التقدم من نصيب سيدات نادي دي لاسال الأردني ولكن نجح فريق سيدات الوصل قلب الطاولة وحسم الشوط لصالحهن بنتيجة 25 - 17.

فيما دخلت سيدات الوصل شوط اللعب الثاني باستراتيجية مغايرة وروح معنوية عالية ترجمت إلى تفوق وتقدم مبكر منذ الدقائق الأولى، ولكن رغم التقدم قاسمه دي لاسال الندية، ولكن سيدات الوصل واصلن تفوقهن وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-16 في سيناريو مشابه للشوط الأول.

فيما كان التقدم والانطلاقة القوية في الشوط الثالث من نصيب سيدات نادي دي لاسال وتقدمن 3- صفر ما رفع حرارة وحماسة المواجهة ونجحت سيدات الوصل في التقدم وحسم الشوط بفارق مريح ليكسب المواجهة بثلاثية نظيفة.

متنفس قوي

وتوجهت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة والمشرفة على طائرة سيدات نادي الوصل بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدعمها الكبير ورعايتها الدورة التي باتت متنفساً تنافسياً قوياً لرياضة المرأة العربية وملتقىً سنوياً كبيراً يحفل بالتنافسية والندوات وورش العمل والملتقيات التي تصب لمصلحة تطوير رياضة المرأة.

وقالت إن النسخة الخامسة من الدورة وبطولة الكرة الطائرة لهذا العام تبشر بالنجاح والتنافسية القوية وإنها تضم فرقاً ممتازة وإن البدايات تبشر بنهائيات جيدة، ورفضت أن ترشح أي فريق للنهائي قائلة إن البطولة في بداياتها وأن خسارة الفريق الأردني لا تعني أنه بعيد عن المنافسة وظهر بمستوى جيد، وثمنت مشاركة فريق الشارقة الرياضي بجانب الوصل وهو أمر مفيد للمنتخب الوطني للكرة الطائرة.