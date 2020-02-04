جولات أغلى ألقاب الجوجيتسو الجمعة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، أغلى الألقاب الوطنية، حيث تستضيف شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، منافسات البطولة في نادي الحصن الترفيهي في منطقة الرويس أبوظبي.

وتسهم البطولة في ترسيخ أحد أهم أهداف اتحاد الجوجيتسو في تعزيز مستوى اللاعبين ورفدهم بالمهارات اللازمة من خلال تنظيم البطولات رفيعة المستوى ليصبحوا أبطالاً مرموقين بقدرات تنافسية عالمية، وتتميز الجولة الثانية لهذا العام بكونها تقام للمرة الأولى في مدينة الرويس، كما أنها أول بطولة جوجيتسو تقام في الهواء الطلق، وستتوزع منافسات البطولة على ثلاث فئات هي الناشئين والشباب والرجال.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: تنطلق الجولة الثانية وسط ترقبٍ كبير في أوساط عشّاق الجوجيتسو لحجم المنافسات الذي ستشهده، خاصةً بعد تصدّر الجزيرة وبني ياس والوحدة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الجولة الأولى، وتؤكد الاستضافة في منطقة الرويس على اتساع رقعة انتشار الجوجيتسو.