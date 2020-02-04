«تحدي الصحراء» في محمية المرموم 14 الجاري

المصدر: دبي- عـدنان الغـربي

أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة ووريرز، عن تنظيم النسخة السادسة من بطولة تحدي الصحراء «ديزرت ووريرز 2020»، يوم 14 فبراير الجاري، في محمية المرموم الصحراوية بالتعاون مع بلدية دبي، وبمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره سعيد حارب أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص مسؤول مبادرة الثقافة الرياضية في شرطة دبي، وتحدث خلاله غازي المدني من مجلس دبي الرياضي، وحسن الشريف من بلدية دبي، وتروي جيلهام مدير مجموعة ووريرز المسؤولة عن تجهيز مضمار التنافس، وسيواجه المشاركون أكثر من 20 عائقاً خلال المنافسات، حيث تتنوّع التحديات بالبطولة لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء وكذلك فئة الأطفال، ويمكن للهواة البالغين اختيار المنافسة بين مسارين في البطولة الأول يمتد طوله على مسافة 5 كم ويتضمن 12 عائقاً، فيما يمتد المسار الثاني على مسافة 10كم، وبالنسبة للصغار فيتنافسون على مسافتين ما بين 1 إلى 2 كم، وتشمل ثمانية عوائق مختلفة، وفي فئة «التميت واريور» يتم تقسيم المشاركين إلى فئتي الرجال والسيدات للفردي، وفئة الفرق المختلط، وستكون المنافسة موزعة على مسار 10 كم، وتتضمن 24 عائقاً مخصصاً لهذه الفئة من بينها عوائق «بيست»، «براين فريز»، «كلاوستروفوبيا»، «بوت كامب» و«مونستر سكاترد».

وتحظى البطولة بدعم المجلس منذ انطلاقها عام 2014، حيث تعد أولى بطولات التحدي التي تقام في دبي، ومن أكثر المنافسات تشويقاً وشهرة، حيث يتضمن السباق مجموعة من التحديات التي تختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسين، بالإضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة للمشاركين، وسيكون على المشاركين الركض والزحف والقفز وحمل الأثقال بمختلف أوزانها والتسلق والانزلاق خلال طريقهم إلى خط النهاية بعد قطعهم المسافة المحددة لكل فئة.