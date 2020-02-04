«أف 3» يحلّق برموز شيوخ «فخر الأجيال»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت أول من أمس، منافسات فئة الشيوخ، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها حالياً، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة من الصقارين في مختلف الفئات الذين يتنافسون في منطقة الروية بدبي، وتصدر مشهد التألق والتفوق، صقور فريقي «أف 3 والظفرة» في شوطي الرمز، فيما أكمل فريق «أف 3» سيطرته على بقية الأشواط.

وكسب فريق «أف 3» شوط جير شاهين جرناس الرمز بقيادة راشد الكندي بالطير «3»، وحصد فريق «أف 3» لقب شوط جير شاهين فرخ الرئيسي بالطير «353»، وأكمل «أف 3» تفوقه بالفوز بشوط جير شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «حاضر»، واختتم «أف 3» تفوقه بالفوز بشوط جير شاهين فرخ النقد، بقيادة راشد الكندي بالطير «إس 65».