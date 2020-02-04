5 مواجهات تعيد الروح لدوري اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تعود الروح من جديد لدوري رجال اليد اليوم بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب مشاركة منتخبنا في البطولة الآسيوية بالكويت، وتشهد العودة خمس مباريات قوية، ضمن الجولة التاسعة من البطولة والأخيرة في الدور الأول، وتقام جميعها في الساعة السابعة مساءً، حيث يستضيف الوصل الرابع 18 نقطة، فريق الشارقة المتصدر برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة)، ويحل بني ياس الثامن برصيد 11 نقطة ضيفاً خفيفاً على شباب الأهلي الوصيف 22 نقطة، ويستقبل الجزيرة السابع برصيد 14 نقطة جاره الوحدة العاشر والأخير برصيد 10 نقاط، ويستقبل العين السادس برصيد 15 نقطة فريق الظفرة التاسع برصيد 11 نقطة، وتختتم الجولة بلقاء النصر الثالث 19 نقطة بعقر داره فريق مليحة الخامس برصيد 16 نقطة.