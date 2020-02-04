ملاك الهجن: تسعيرة مجزية في سن اللقايا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى ملاك الهجن المشاركون في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي تم الإعلان عنها لسن اللقايا، والتي جاءت بواقع ثلاثة ملايين درهم لصاحب المركز الأول في شوط الكأس للقايا البكار المفتوح والإنتاج، بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم، بالنسبة لصاحب المركز الثاني، ومليونا درهم لصاحب المركز الثالث، و1.5 مليون درهم لأصحاب المركز من الرابع حتى العاشر.

ووضعت تسعيرة قيمتها مليونا درهم، للمركز الأول في شوط البندقية للقايا الجعدان المفتوح والإنتاج، و1.5 مليون درهم لصاحب المركز الثاني، ومثلها للمركز الثالث، و1.2 مليون درهم للمراكز من الرابع وحتى العاشر.

مليون ونصف المليون درهم، حددت كتسعيرة للمركز الأول في شوط السيارات للقايا البكار، ومليون ومائتا ألف درهم للمركز الثاني، ومليون درهم للمراكز من الثالث حتى العاشر. أما بالنسبة لأشواط السيارات للقايا الجعدان، فقد جاءت التسعيرة بواقع مليون ومائتي ألف درهم للمركز الأول، ومليون درهم للمركز الثاني، وثمانمئة ألف درهم للمراكز من الثالث حتى العاشر.

الفترة الصباحية

تشهد الفترة الصباحية، إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بواقع اثني عشر شوطاً للإنتاج، ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، وعشرة أشواط نقدية، مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر، جوائز نقدية قيمة.