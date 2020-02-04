حمدان بن محمد: حضور «الناس» لمهرجان الهجن بالمرموم أكبر جائزة

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن حضور الناس بأعداد كبيرة إلى مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة، يعتبر أكبر جائزة بالنسبة له، موجهاً سموه رسالة لأهل الهجن، قائلاً: «ابتسموا دائماً».

جاء ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام، خلال حضور سموه تحديات رموز سن الحقايق، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مؤسستي هجن الرئاسة وهجن العاصفة، ستواصلان دعم رياضة الآباء والأجداد، لافتاً سموه إلى أن المنافسة بين المؤسستين، ستظل حاضرة دائماً، والروح الرياضة ستجمعهما في مختلف ميادين المنافسة.

وعن فتح التسجيل للأعداد الكبيرة للمشاركة، أكد سموه حرصه على دعم المشاركين ومحبي رياضة الهجن، وتوفير البيئة المناسبة، من أجل ضمان مشاركتهم بكل أريحية، مبيناً سموه أن قرار فتح الفحص قبل السباق، تعتبر تجربة عالمية، يتم تطبيقها في العديد من الرياضات الأخرى، مثل سباقات الخيل، وغيرها من الرياضات الأخرى.

أشواط السباق

وفي المنافسات، توجت «الظبي» بشعار المجازف محمد عتيق زيتون المهيري، كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، بالإضافة إلى 1.5 مليون درهم، وذلك بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات، في 5:46:4 دقائق.

وانتزع «أدهم» ملك عتيق مطر حسن القبيسي، صدارة الشوط الرئيس للحقاقة الجعدان، ليحصد البندقية ومليون درهم، وذلك بوصوله لخط النهاية، في 5:47:0 دقائق.

ونال كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج، ومعه 1.5 مليون درهم، لـ «النشمية» بشعار عبد الله صالح طرشوم العامري، والتي حققت الإنجاز في 5:49:7 دقائق، كما حقق «لهب» ملك علي راشد ناصر الدرعي، بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، ومليون درهم، وذلك بعد أن قدم عرضاً مميزاً، وحقق التميز في زمن بلغ 5:46:9 دقائق.

تتويج الفائزين

وقام سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسط تصفيق حار من محبي سباقات الأصايل وجمهور المهرجان.

وحصدت «الهبيبة»، المركز الأول في الشوط الخامس، لمحمد سهيل صغير القرموش العامري، مسجلة زمناً قدره 5.50.04 دقائق.

ونال «مشبب» صدارة الشوط السادس، لأحمد سهيل صغير العامري، مسجلاً زمناً قدره 5.52.08 دقائق. وحلقت «الحذرة» بصدارة الشوط السابع، لمبارك حمد متعب محمد العامري، مسجلة زمناً قدره 5.50.06 دقائق.

وحقق «معوض» المركز الأول في الشوط الثامن، لخميس حمد الهاشمي، مسجلاً زمناً قدره 5.52.02 دقائق، وسيطرت «رفحة» على صدارة الشوط التاسع، لنهيان حمد نهيان العامري، مسجلة زمناً قدره 5.53.00 دقائق، وتصدر «الفارس» لسيف ضاحي سيف الرميثي، الشوط العاشر، مسجلاً زمناً قدره 5.52.07 دقائق، وجاءت في صدارة الشوط الحادي عشر «مهمة» لعلي محمد المري، مسجلة زمناً قدره 5.51.00 دقائق.

وحلق «شاهين» لسيف سعيد علي عمر الشامسي، بصدارة الشوط الثاني عشر، مسجلاً زمناً قدره 5.49.06 دقائق. وتسيدت «النايفة» الشوط الثالث عشر، لراشد بن خميس العمري، مسجلة زمناً قدره 5.49.07 دقائق.

وتألق «الجذاب» بحصوله على المركز الأول في الشوط الرابع عشر، لراكان ناصر المري، مسجلاً زمناً قدره 5.55.02 دقائق، وانتزعت «فزعة» لسلطان سعود الشامسي، الشوط الخامس عشر الأخير من الفترة المسائية، مسجلة زمناً قدره 5.51.5 دقائق.