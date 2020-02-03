الحقاقة تدشن مهرجان حمدان بن محمد للهجن بالمرموم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

انطلق مساء أمس مهرجان الهجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في تحفة الميادين بالمرموم، بمشاركة كبيرة لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة، وشهدت الفترة المسائية تنافساً.

مثيراً على صدارة 20 شوطاً نقدياً ودفعت عزب الهجن المختلفة لأبناء القبائل بأعداد ضخمة من المتسابقين في انطلاقة المهرجان، استطاعت «ظن» أن تحقق الناموس الأول في المهرجان .

وذلك بحصولها على صدارة الشوط الرئيس للحقاقة البكار لتهدي مالكها البخيت جابر مسلم الجنيبي الفرح مسجلة توقيتاً قدره 5:53:9 دقائق.

وهيمن «حكيم» المملوك لعلي سليم بالأسود العامري على قمة ثاني الأشواط للحقاقة الجعدان .

وذلك بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 5:56:8 دقائق، وأنهت «محيرة» الشوط الثالث للحقاقة البكار لمصلحة مالكها أحمد سلطان بالرشيد السويدي.

وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في 5:53:5 دقائق، وظهر شعار محمد عتيق زيتون المهيري على القمة في الشوط الرابع وذلك بواسطة «عزام» الذي حسم صدارة الحقاقة الجعدان بزمن قدره 5:51:7 دقائق.

صراع

يتواصل مهرجان الهجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح ومساء اليوم، عبر سباقات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل. وستفصح الأشواط الأربعة الأولى من جملة خمسة عشر شوطاً في الفترة المسائية عن أصحاب الرموز في سن الصغار والتحدي.

وسيكون كأس ولي عهد دبي ومليون ونصف المليون درهم حاضرة من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح.

وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج ومليون ونصف درهم جائزتي صدارة الشوط الثالث للحقاقة البكار المفتوح «إنتاج».

وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج» .

وبالمقابل تشهد الأشواط الأحد عشر الثانية تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على السيارات «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

منافسة

وضعت تسعيرة خاصة بالمطايا في سن الحقاقة من هجن أبناء القبائل المشاركة في مهرجان الهجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأبدى ملاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي وصفوها بالمجزية وشكروا راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامه منقطع النظير بأهل الهجن.

ووضعت تسعيرة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار وذلك بواقع مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف مليون درهم للمركز الثاني والمركز الثالث، ووضعت مليون درهم ومئتا ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

تسعيرة

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على بندقية الحقاقة الجعدان بواقع مليون ونصف مليون درهم للمركزين الأول والثاني، ومليون ومئتي ألف درهم للمركز الثالث، بينما حدد مبلغ مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

وأما بالنسبة لأشواط السيارات لسن الحقاقة فقد وضعت تسعيرة لأشواط الحقاقة البكار بواقع مليون ومئتي ألف درهم للمركز الأول، ومليون درهم بالنسبة للمركزين الثاني والثالث، وثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

بينما وضعت مليون درهم بالنسبة لصاحب المركز الأول في أشواط الجعدان وثمانمئة ألف درهم بالنسبة للمركزين الثاني والثالث وستمئة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

1.000.000

وضعت تسعيرة للأشواط النقدية، حيث وضع مليون درهم لصاحب المركز الأول في شوط البكار، وثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر، أما شوط الجعدان فقد وضعت له تسعيرة بواقع ثمانمئة ألف درهم المركز الأول، وستمئة ألف درهم للمراكز من الثاني وحتى العاشر.

30

تشهد الفترة الصباحية اليوم إقامة 30 شوطاً، منها عشرون جائزة، المركز الأول فيها سيارة «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب».

وتقسم أشواط السيارات إلى اثني عشر شوطاً للهجن من الإنتاج الخاص لأبناء القبائل، بالإضافة إلى 8 أشواط مفتوحة، كما ستكون هناك 10 أشواط مفتوحة نقدية.