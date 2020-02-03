جواهر القاسمي تفتتح النسخة الخامسة لـ «عربية السيدات»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء أمس.

حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية، يتنافسون لنيل ألقاب 9 ألعاب رئيسة، حتى 12 فبراير الجاري.

وانطلق الحفل الذي أقيم على ملعب نادي الشارقة الرياضي، وقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ليكون الجمهور بعدها على موعدٍ مع مشهد رياضيّ استثنائيّ، سطّرته اللاعبات والوفود المشاركة على أرض الشارقة.

حيث تمّ رفع رايات الدول العربية جميعها، ضمن استعراض جمع الوفود والأجهزة الفنية، تخلله عرض فيديو خاص عن الدورة، وتأدية قسم اللاعبات والحكام أمام الجمهور واللجان المشرفة على الحدث.

ليستمتع بعدها الجمهور بعروض فنيّة ضوئية لافتة، عرّفت بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة، على صعيد رياضة المرأة.

واستضاف الحفل، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، الذي قدّم أغنية الدورة الرسمية «نساء العرب»، التي عبّرت في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية.

ترحيب بالوفود

وخلال الحفل، رحّبت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالوفود المشاركة على أرض الشارقة ودولة الإمارات، وعبّرت سموها عن سعادتها بهذا التجمّع الأخوي.

مؤكدة أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، باتت الحدث الرياضي الأبرز في الوطن العربي، الذي يدعم طموحات وآمال المرأة الرياضية، متمنية التوفيق لجميع اللاعبات العربيات.

واصفة مشاركتهنّ «صناعة لنجاح جديد».

ووجّهت سموها الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمتابعته الحثيثة، ودعمه المتواصل لشؤون المرأة في الشارقة، وتوجيهات سموه الدائمة لتوفير جميع الإمكانات المتاحة لتمكينها في شتى مناحي الحياة.

منجزات نوعية

وقالت سموها: «بعد جهود طويلة وعمل دؤوب، حققت المرأة الرياضية العربية، جملة من المنجزات النوعية التي تدعو للفخر، واستطاعت من خلال ما تقدمه على أرض الواقع، أن تغيّر الصورة النمطية عن واقع المرأة العربية، التي بقيت، ولسنوات طويلة، رهينة نظرة ضيّقة.

حدّت من تطور إمكاناتها وقدراتها، وإن احتضان الشارقة للدورة، يأتي في سياق التزامها بمختلف مسارات التنمية، وحرصها على تعزيز حضور الرياضة، كمكوّن رئيس لبناء المجتمعات القوية والمتماسكة، وعامل موحّد للثقافات والحضارات».

كما أشادت سموها بجهود فريق عمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجميع القائمين على تفانيهم في العمل، من أجل الخروج بدورة تليق بمكانة الشارقة، كحاضنة لأهم الأحداث الرياضية.

مواجهات قوية

ستكون أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي– منطقة سمنان، مسرحاً لمنافسات نديّة، تنطلق صباح اليوم.

حيث سيتواجه ممثل الجزائر، نادي المجمع الرياضي للنفطيين، مع نظيره السعودي اليت اثليتس، الوافد الجديد للدورة.

فيما يتواجه في ثاني اللقاءات، نادي سبورتنغ الرياضي المصري، مع ممثل الجمهورية العربية السورية، نادي الساحل الرياضي.

فيما تلاقي لاعبات الكويت من نادي الفتاة الرياضي، نظيراتهنّ من نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي التونسي، في آخر الموجهات الافتتاحية.

ندية الطائرة

وأعلنت اللجنة الفنية للاتحاد العربي للكرة الطائرة، بحضور الأمين العام للاتحاد، جهاد حسن خلفان، ويوسف محمد الملا رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة.

ونبيل عاشور رئيس لجنة المتابعة الفنية للدورة، الذي حرص على حضور جميع الاجتماعات، عن مشاركة 9 أندية عربية في منافسات الكرة الطائرة، التي تنطلق اليوم الاثنين على أرضية الصالة الرياضية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

حيث تنظم 3 لقاءات، تبشّر بمنافسات قوية خلال الحدث، تستهلها بلقاء يجمع الأهلي البحريني مع نظيره المجمع الرياضي للنفطيين.

فيما يلتقي الوصل الإماراتي مع دي لا سال الأردني، ويخوض الشارقة الرياضي للمرأة، مواجهة مع نادي جامعة نورة السعودي.

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يشهد اليوم انطلاق منافسات كرة السلّة وكرة الطائرة والقوس والسهم، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية للنسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية يتنافسون لنيل ألقاب 9 ألعاب رئيسية حتى 12 من الشهر الجاري.

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كشفت القرعة الفنية التي أقيمت في مقر الوفود بالشارقة، أمس، بحضور مجدي أبو فريخة رئيس اللجنة الفنية للعبة، والعميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة.

وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن الوفود والأندية التسعة المشاركة، عن مواجهات قوية تجمع لاعبات العرب ضمن مجموعتين ضمّت الأولى:

نادي سبورتينغ الرياضي المصري، وشباب الفحيص الأردني، والرفاع الرياضي البحريني، والساحل الرياضي السوري، فيما يخوض منافسات المجموعة الثانية:

نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والمجمع الرياضي للنفطيين، والأمل الرياضي بالوطن القبلي التونسي، والفتاة الرياضي الكويتي، وإليت أثليتس السعودي.