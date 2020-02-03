13 ميدالية للجودو في «عربية الكويت»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بلغ حصاد منتخبنا الوطني للجودو 13 ميدالية ملونة في ختام البطولة العربية للمنتخبات والأندية العربية أول من أمس بدولة الكويت.

والتي شهدت مشاركة 10 دول وشملت منافسات الشباب والناشئين والأشبال، وقد حقق منتخب (الأمل) 8 ميداليات، بعد إنجازات اليوم الأول على مستوى الأشبال والناشئين وجمع 5 ميداليات ملونة.

وشهد اليوم الأخير، فوز لاعب منتخبنا للشباب راشد الحوسني بفضية وزن تحت 66 كغ، كما نال البرونزية كل من أحمد جاسم في وزن تحت 60 كغ، وحارب جمعة في وزن فوق 100، وعلي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كغ لفئة الشباب، ومانع جمعة في وزن تحت 55 كغ لفئة الأشبال.