«الصغار» يخطفون الأضواء في «فخر الأجيال»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت ضربة البداية لمنافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الروية بدبي، مشاركة كبيرة في يومها الأول.

والذي خصص لفئة الناشئين، على مدار 8 أشواط وبمشاركة 240 صقاراً، ليسجل الرقم القياسي في المشاركة مقارنة بالنسخ الماضية.

وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة تبع فرخ رئيسي عن فوز أحمد جابر أحمد بن مجرن عبر الطير«88».

وتصدر حاضر محمد حاضر المهيري الشوط الثاني لفئة جير تبع فرج رئيسي عبر الطير «تي 50»، وتوج ماجد سالم الكتبي بالشوط الثالث في فئة تبع جرناس رئيسي عبر الطير «مايهاب».

وعاد أحمد عبيد خليفة المهيري للصدارة مجدداً بعدما فاز بالشوط الرابع في فئة جير تبع جرناس عبر الطير «تي 8».

وفاز راشد حمدان أحمد الشيخ بالمركز الأول في الشوط الخامس فئة تبع فرخ نقدي، عبر الطير «4»، وتصدر سيف محمد عبد الله القمزي المركز الأول في الشوط السادس في فئة جير تبع فرخ نقدي عبر الطير «شعاع».

وفازت مريم سالم سيف الكتبي بالشوط السابع في فئة تبع جرناس نقدي، عبر الطير «غربي»، فيما حلق الطير «سولو» بصدارة الشوط الثامن والأخير في فئة جير تبع جرناس نقدي وأهدى مالكه راشد حمدان أحمد بن الشيخ جائزة المركز الأول.

وأعرب راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن سعادته بالأعداد الكبيرة التي شاركت في فئة الناشئين، مع زيادة الأشواط في نسخة هذا العام.

وأضاف: المسموح بالمشاركة في هذه الفئة من 5 إلى 14 سنة، ورغم ذلك تواجد أطفال أصغر من ذلك في البطولة، وهو ما يسعدنا لأنه يحقق الهدف في غرس حب الرياضات التراثية خاصة الصيد بالصقور في الأجيال.