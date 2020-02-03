«مايتي» يحرم السلة اللبنانية من «لقب دبي» الـ 13

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق مايتي سبورت الفلبيني، أصعب الألقاب في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بنيله بطولة النسخة 31 التي اختتمت مساء أول من أمس، بفوز تاريخي على زعيم البطولة وصاحب الرقم القياسي، الرياضي اللبناني، ليحرم كرة السلة اللبنانية من لقبها رقم 13 في تاريخ البطولة.

وجاء فوز مايتي باللقب عن جدارة واستحقاق بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول، ثم استمر في مشوار انتصاراته حتى اصطدم بأصعب الفرق صاحب الخبرة والتاريخ في المباراة النهائية.

ولكنه كان في الموعد تماماً لكتابة تاريخ جديد في السجل الذهبي للألقاب بعد مباراة رفيعة المستوى بسط فيها سيطرته الكاملة، ونجح في حسمها بفارق 11 نقطة بنتيجة 92-81.

وعبّر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي عن سعادته بالمستوى الرفيع للبطولة .

وفازت صحيفة «البيان» بجائزين في البطولة، حيث نال الزميل المصور سالم خميس جائزة أفضل صورة المقدمة من السوق الحرة بدبي، وسلمها له صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة،

كما نالت الصحيفة جائزة التغطية الصحفية الأفضل المقدمة من «طيران الإمارات».