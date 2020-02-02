رياضة المرأة في دبي.. بطولات على مدار العام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف مجلس دبي الرياضي في تقرير لجنة المرأة والرياضة عن الإنجازات التي حققتها اللجنة حتى عام 2019 وذلك منذ إنشائها كلجنة دائمة بالمجلس بهدف تعزيز الثقافة الرياضية وممارسة النشاط البدني لدى جميع النساء والمرأة الإماراتية بشكل خاص، والإسهام في إعدادها للوصول إلى أعلى مستويات التنافس المحلية والإقليمية والدولية، حيث نجحت اللجنة في تنظيم بطولات للمرأة على مدار العام.

يأتي هذا التقرير بالتزامن مع استعدادات مجلس دبي الرياضي للخمسين عاماً المقبلة من عمر الدولة من خلال وضع الخطط الاستراتيجية، وتحديد الأهداف بما يترجم توجهات القيادة الرشيدة ونهجها الدائم في الابتكار والتميز والريادة.

ويتضمن التقرير أهم البرامج والمشاريع والبطولات التي أطلقتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير الحركة الرياضية النسائية في دبي، وشجعت آلاف النساء على المشاركة في الفعاليات الرياضية بل والتنافس على ألقاب البطولات، والمداومة على ممارسة الرياضة وانتهاجها كأسلوب حياة، حيث وصل عدد الأحداث الرياضية التي نظمتها اللجنة عام 2019 إلى 22 فعالية رياضية مخصصة فقط للنساء، كما زادت الأجندة الرياضية للرياضة النسائية للعام الجاري بعد إضافة فعاليات جديدة مثل طواف دبي الدولي النسائي وبطولة السلم للسيدات.

نقلة نوعية

قالت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي ومديرة لجنة المرأة والرياضة: «حققت الرياضة النسائية بفضل دعم القيادة الرشيدة نقلة نوعية على صعيد نمو ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزيادة أعداد الممارسات للرياضة بين النساء من مختلف أطياف المجتمع، ومنذ إنشاء لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي أصبحت نقطة تحول بارزة في قطاع الرياضة النسائية من حيث عدد الإنجازات التي حققتها عبر إطلاق المبادرات وتنظيم البطولات التي استهدفت كافة الفئات والأعمار مما ساهم في زيادة المشاركات في كافة الألعاب الرياضية بنسبة 20% كل عام، وشجعت اللجنة المؤسسات والنساء على تكوين الفرق الرياضية».

إحصائيات

كشف التقرير عن أرقام وإحصائيات تبرز نشاط لجنة المرأة والرياضية، حيث وضح التقرير مشاركة أكثر من 15 ألف سيدة من 20 جنسية مختلفة ومن مختلف الأعمار وفئات المجتمع في الفعاليات الرياضية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة، ومن أبرز هذه الفعاليات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي بدأت عام 2012 بمشاركة 166 لاعبة من 13 مؤسسة، وفي النسخة الثانية وصل عدد المشاركات إلى 284 لاعبة من 16 مؤسسة، كما شاركت 426 لاعبة من 20 مؤسسة في النسخة الثالثة من الدورة، وزاد عدد المشاركات في النسخة الرابعة ليصل إلى 558 لاعبة من 25 مؤسسة، ووصل عدد المشاركات إلى 687 لاعبة من 31 مؤسسة في النسخة الخامسة، وخلال النسخة السادسة وصل عدد المشاركات إلى 853 لاعبة من 43 مؤسسة، وفي النسخة السابعة التي أقيمت عام 2019 وصل عدد المشاركات إلى 1023 لاعبة من 50 مؤسسة.

ومن الفعاليات الرياضية التي شهدت مشاركة كبيرة «دورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات»، التي شاركت فيها أكثر من 5000 لاعبة من 100 مدرسة حكومية وخاصة خلال المواسم الرياضية من 2014 إلى 2017، و«ترايثلون دبي للسيدات» الذي يعد أول ترايثلون مخصص للنساء فقط في منطقة الشرق الأوسط، وشاركت فيه أكثر من 1000 سيدة من مختلف الأعمار من بينهم 385 إماراتية على مدار الأعوام من 2017 إلى 2019.

خارطة المرافق

أطلقت لجنة المرأة والرياضة العديد من المبادرات الأخرى منها إطلاق أول خارطة للمرافق الرياضية المخصصة للنساء في إمارة دبي، للتيسير على النساء الوصول للمنشآت الرياضية، وأطلقت استبيان رياضة المرأة لقياس نسبة السعادة والرضا عن تنوع وجودة البرامج والفعاليات والمرافق الرياضية المخصصة للمرأة، وأسست أول قاعدة بيانات رياضية عن طريق استحداث مسمى منسقة رياضية في كل مؤسسة حكومية حتى وصل عددهن إلى 40 منسقة وذلك لتيسير التواصل بين كافة الأطراف واستقطاب أكبر عدد من السيدات للمشاركة في الفعاليات الرياضية وأطلقت مبادرة تكريم أفضل 3 جهات حكومية داعمة للرياضة النسائية من حيث عدد المشاركات النسائية في الفعاليات الرياضية لتحفيز المؤسسات على دعم رياضة المرأة.

نظمت اللجنة أكثر من 60 فعالية نسائية متنوعة في مختلف مناطق إمارة دبي لتحفيز النساء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، كما نظمت أول مخيم صيفي مجاني للطالبات في دبي الذي تضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وتحدي حتا للكاياك للسيدات 2019 أول حدث رياضي نسائي أقيم في حتا، وسباق المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وبطولة كرة القدم للسيدات.

60 فعالية نسائية

نظمت اللجنة أكثر من 60 فعالية نسائية متنوعة في مختلف مناطق إمارة دبي لتحفيز النساء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، كما نظمت أول مخيم صيفي مجاني للطالبات في دبي الذي تضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وتحدي حتا للكاياك للسيدات 2019 أول حدث رياضي نسائي أقيم في حتا، وسباق المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وبطولة كرة القدم للسيدات.