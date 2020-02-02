مهرجان حمدان بن محمد للهجن ينطلق اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للهجن العربية الأصيلة، والذي يستمر حتى الثاني عشر من فبراير الحالي، في تحفة ميادين الهجن «ميدان المرموم»، بمشاركة واسعة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي، ويبدأ المهرجان اليوم بالفترة المسائية، عند الثانية بعد الظهر، ويتواصل من يوم غدٍ صباحاً ومساء حتى موعد الختام.

ويشتمل المهرجان على 325 شوطاً، بواقع مئة وستة عشر شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومئتين وتسعة أشواط لهجن أبناء القبائل، وستكون هنالك عشرون رمزاً مطروحة للتنافس بين هجن أبناء القبائل مناصفة بين رموز الأشواط المفتوحة، ورموز أشواط الإنتاج، وتتوزع الرموز إلى 8 كؤوس، تحت مسمى «كأس ولي عهد دبي»، تتنافس عليها البكار، و8 بنادق للجعدان، وسيكون الخنجر حاضراً في شوطي الزمول المفتوح والإنتاج، وبالمقابل، سيكون التنافس على أشده على سيف ولي عهد دبي في شوطي الحول المفتوح والإنتاج.

جوائز

وسيكون هناك 183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات فاخرة «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، فورد ستيشن، كروز بيك أب»، بالإضافة إلى 122 شوطاً نقدياً، وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في جميع أشواط المهرجان الكبير.

ويأتي توزيع أشواط المهرجان، بواقع 65 شوطاً في سن الحقاقا بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و40 شوطاً لأبناء القبائل، أما في سن الإيذاع، فستقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و40 لأبناء القبائل، وستكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 لأبناء القبائل، وبالمقابل، سيشهد سن الحول والزمول، إقامة 59 شوطاً، بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

استعدادات

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، اكتمال كافة الترتيبات للمهرجان. وأضاف: في كل عام يتحفنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمبادراته المتفردة في كل المجالات، لذا، تجدنا عاجزين عن شكره، ولن تساعدنا الكلمات أن نوفيه حقه.

وأضاف أن قيمة الجوائز النقدية للمهرجان، تتجاوز 60 مليون درهم، وستكون هنالك 183 سيارة فاخرة، تتجاوز قيمتها 60 مليون درهم، أي أن القيمة الكلية للجوائز في المهرجان، ستتجاوز 120 مليون درهم.