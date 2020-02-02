«دبي ريسينغ» في قلب الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ممثلاً بقناة دبي للسباقات «دبي ريسينغ»، عن تغطيته ومواكبته لفعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة 2020، والذي يقام في الفترة من (02 ــ 12 فبراير الجاري) في ميدان المرموم.

وأشار أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ومن خلال قناة دبي ريسينغ، قد أعد خطة عمل متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي والتراثي المهم، تسبق النقل المباشر، عبر التغطية الميدانية من منطقة المرموم، قائلاً إن دبي ريسينغ، قد أعدت لهذه المناسبة فريق عمل متكاملاً للتغطية المباشرة لهذه المنافسات، وذلك من خلال ما يزيد على 90 فنياً، بمشاركة مذيعي القناة وفرق العمل الإعلامية والفنية في تلفزيون دبي، بقنواته وإداراته المتعددة، إلى جانب مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والفواصل الخاصة برؤية تلفزيونية متجددة، تليق بهذا الحدث الرياضي والتراثي المهم.

تغطية

من جانبه، توقف عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون، بمؤسسة دبي للإعلام، عند التغطية المباشرة للمهرجان، حيث ستقوم قناة دبي ريسينغ بالنقل المباشر لجميع الأشواط والفعاليات، على مدار أيام المهرجان، وذلك عبر فترتين، صباحية ومسائية، في الوقت الذي سيتم تقديم برنامج «الأصايل»، مع الإعلامي عصام الخامري، يومياً من الثانية عشرة ظهراً، وعلى مدار ساعتين، متضمناً العديد من الفقرات، إلى جانب الجوائز العينية والمسابقات المقدمة من المجموعة العلمية المتقدمة، والتي ستقدم للفائزين في مسابقة الترشيحات في نهاية المهرجان، والتي يبلغ مجموعها ما يزيد على (270 ألف درهم إماراتي).

ودعا عبد الرحمن أمين، الجمهور بكافة فئاته، لمتابعة هذا المهرجان التراثي الكبير، والاستمتاع بمواكبة قنوات دبي ريسينغ على مدار ساعات البث اليومي، من النقل المباشر ومتابعة الأشواط، مع نخبة الهجن العربية الأصيلة، في الوقت الذي ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بمواكبة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة 2020، وذلك عبر تغطية رقمية، تجعل المتابع في قلب الحدث، من خلال الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة هذه المنافسات، بالإضافة إلى خدمة البث الحي عبر الموقع الإلكتروني إلى جانب حسابات قنوات دبي ريسينغ على شبكات التواصل الاجتماعي .

وتنفرد قناة دبي للسباقات «دبي ريسينغ»، التي رأت النور في عام 2008، بتخصصها في نقل كافة رياضات وسباقات الخيل والهجن ورياضة الصقور في دولة الإمارات، كما تتمتع بحقوق بث محفوظة، تخولها تغطية ونقل سباقات الخيل في دبي وبريطانيا وإيرلندا، والسباقات العالمية المهمة في اليابان وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا، لتصبح أول قناة رياضية في الشرق الأوسط، تصل إلى سباقات ومضامير الخيل الأميركية، كما استطاعت خلال هذه الفترة، إنتاج العديد من البرامج المحلية الهامة، التي تعكس مدى الامتياز والاحترافية التي تتمتع بها.

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