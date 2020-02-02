القرية التراثية تستقبل الزوار غداً

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

أكد عبد الله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن انطلاق قرية المرموم التراثية اعتباراً من يوم غدٍ ، وأبان الفلاسي أن القرية ستكون بالشراكة مع عدد من الجهات مضيفاً: أعددنا الكثير من المفاجآت لزوار القرية التراثية والتي نمسك عن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وسنجعلها تتحدث عن نفسها في الأيام المقبلة.

وكشف مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء أنهم قاموا بتوفير عدد «2 حافلة» لنقل السواح من دبي مول ومترو دبي مول إلى نادي دبي لسباقات الهجن والعكس، وذلك من أجل تسهيل المهمة بالنسبة لكل الأجانب الراغبين في التواجد بالمرموم لمتابعة المهرجان الضخم، والذي قال الفلاسي إنهم يتوقعون خلاله توافداً ضخماً للسياح، وأبان أنهم قاموا بالتواصل مع جميع الجهات والدوائر الحكومية بما في ذلك موقع فعاليات دبي وغيرها من المواقع المهمة التي تروج للفعاليات السياحية في دبي.

وأضاف: كما وفرنا «2 حافلة» داخل ميدان المرموم لمساعدة السياح على متابعة أشواط السباقات لحظة بلحظة، ولدينا «حافلة» أخرى وضعناها تحت تصرف جميع الفنادق والشركات التي ترغب في إحضار السياح لمتابعة سباقاتنا.