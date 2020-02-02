نجوم الدراجات يروجون لطواف دبي النسائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مع بدء العد التنازلي لانطلاق طواف دبي النسائي الدولي، الذي ينظمه اتحاد الدراجات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة من 17 إلى 20 فبراير الجاري، نظم الاتحاد صباح أمس، في منطقة نزوى بالشارقة، السباق الترويجي الأول للطواف، برعاية مدينة دبي للاستوديوهات، وبلغت مسافته 90 كم، وشهد مشاركة كبيرة من المتسابقين والمتسابقات، يتقدمهم نجوم منتخب الإمارات للدارجات.

وأسفرت النتائج عن فوز نجم منتخبنا محمد حسن المروي، ببطولة المحترفين (رجال)، وتبعه سعيد هباش وأمير علي في المركزين الثاني والثالث، وفازت سماح خالد بالمركز الأول للفئة المفتوحة (للإناث)، وحلت صفية ثانية واينميك ستيجوس الثالث.. وحقق فلاديمير جوزف صدارة الفئة المفتوحة (للرجال)، وحل سام ستولري وركس كارينو في المركزين الثاني والثالث، فيما حقق خلفان الصابري بطولة المواطنين (الهواة)، وجاء منصور ثاني وصيفاً، وياسر البلوشي ثالثاً.