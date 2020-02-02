4 ميداليات ملونة للإمارات في «دولية الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

حقق لاعبو ولاعبات الإمارات، 4 ميداليات ملونة، من خلال مشاركتهم ضمن بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، والمقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي، بمشاركة 2100 مشارك، يمثلون أكثر من 64 دولة، وتمكن لاعب نادي الشارقة، فهد عبد الرزاق، من نيل ذهبية وزن 68 كيلوغراماً، وتمكن ثنائي منتخبنا الوطني للتايكواندو، ياسر سمير من نادي الفجيرة، وعبد الله زهير من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من الظفر بفضيتي وزن 48 و73 على التوالي، فيما نالت لاعبة منتخبنا بدرية محمد، برونزية وزن 56 كيلوغراماً.

من ناحية أخرى، تقدمت أسرة اتحاد الإمارات للتايكواندو، بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة لسموه للبطولة العربية للمنتخبات والأندية، وكذلك النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، ما ساهم في تعزيز النجاح الذي تحققه دولة الإمارات من إنجازات تنظيمية مبهرة، وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الفجيرة أصبحت وجهة عالمية للتايكواندو بشكل دوري سنويا، معبراً عن سعادته للتجمع المميز للاعبي الدول العربية خلال منافسات البطولة العربية، واجتماعهم مع لاعبي العالم الذين حضروا منافسات دولية الفجيرة المفتوحة، وعبّر عن سعادته بالوجود الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات مجمع زايد الرياضي عن آخرها، أمس، في افتتاحية دولية الفجيرة للتايكواندو، ما يعطي ذلك انطباعاً للرغبة والمتابعة الشيقة للمنافسات، ومثنياً على تعاون الاتحادين العربي والدولي للتايكواندو.

تأكيد

وأكد الكوري الدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، أن للفجيرة فضل على اللعبة عالمياً، لكونها ساهمت بتطوير رياضة التايكواندو في الإمارات والدول المحيطة بها، مبيناً أن المكاسب التي أفرزتها بطولات الفجيرة كثيرة، ولا يمكن إحصاؤها، ولكن على سبيل المثال، أنها ساهمت باستكشاف المواهب الجديدة، وكانت فرصة للاعبي الدول في الشرق الأوسط للتجمع والاحتكاك في ما بينهم، وارتقت إلى مستوى G2 «عيار النجمتين»، وأصبحت نتائجها مؤهلة للدورات الأولمبية، ونشطت اللعبة في آسيا والدول المجاورة، كما أنها استضافت الجائزة الكبرى، وساهمت بتنشيط شعبيتها الجماهيرية، ولا بد من توجيه الشكر والتقدير لدولة الإمارات، لرعايتها ودعمها لرياضة التايكواندو.