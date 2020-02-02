«عربية الأندية للسيدات» تدشن نسختها الخامسة اليوم

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تدشن اليوم دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نسختها الخامسة في نادي الشارقة الرياضي فرع سمنان بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، تتنافس ضمن 9 ألعاب حتى 12 من فبراير الجاري.

ويشهد الحفل حضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، وعدد من القناصل وسفراء من الوطن العربي، إضافة إلى الشخصيات الرسمية والرياضية وضيوف الدورة.

انطلاقة المنافسات

وتنطلق منافسات الدورة عبر بطولات كرة السلة والطائرة والكاراتيه ومنافسات القوس والسهم غداً الاثنين، فيما تنطلق منافسات الرماية يوم الأربعاء 5 فبراير، بينما تستعد الفرق لخوض غمار تحديات الفروسية (قفز الحواجز)، على أن تستهل الأندية مشوار الكرة الطاولة يوم الثلاثاء 4 فبراير، وتبدأ منافسات المبارزة يوم الأحد 9 فبراير، وألعاب القوى السبت 8 فبراير، فيما يعقد الاجتماع الفني والقرعة لبطولة الكاراتيه والفروسية اليوم، وغداً لألعاب الرماية وكرة الطاولة، بينما ينظم يوم الجمعة 7 فبراير اجتماع ألعاب القوى، يليه السبت 8 فبراير اجتماع المبارزة.

اكتمال التحضيرات

وأكدت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اكتمال كافة التحضيرات لحفل الانطلاق الذي تبدأ من خلاله الدورة مشواراً جديداً من التحديات والمنافسات الشريفة التي تعكس مستوى التعاون والإخاء بين جميع الدول العربية وأنديتها، ويتوقع للحدث أن يشهد مواجهات تساهم في الارتقاء بالواقع الرياضي للمرأة العربية وتنهض به.

وكشفت النقبي عن استحداث كأسين جديدتين «أفضل جمهور»، و«أفضل مشجعة»، لتنضم إلى الجوائز التي تقدمها الدورة «كأس التفوق الرياضي»، و«التميّز الرياضي» و«اتحاد اللجان للعب النظيف»، إضافة إلى تخصيص تكريمات لأفضل فريق لجنة ضمن اللجنة التنفيذية للدورة وأفضل اتحاد وطني متعاون مع الدورة وأفضل اتحاد عربي. وأكدت النقبي عن تنظيم «جلسة رياضة المرأة في الإعلام العربي» الخاصة بالإعلاميين والمؤثرين في مجال الإعلام الرياضي العربي، والهادفة إلى بحث الفرص والتحديات الرامية إلى الارتقاء برياضة المرأة، وتقديم اقتراحات للمؤسسات الإعلامية وصناع القرار ليكون الإعلام محفزاً لتطوير رياضة المرأة وليس ناقلاً وحسب.

جاهزية المنشآت

وكشفت اللجنة عن جاهزية 13 منشأة رياضية متوزعة على مختلف أنحاء الإمارة لاستضافة منافسات الدورة، 6 منها ستحتضن منافسات الدورة، فيما تستضيف 7 صالات رياضية أخرى تدريبات وتحضيرات الفرق المشاركة، حيث ستكون الصالة الرياضية وصالة الرماية، المتواجدة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ستكون مسرحاً لأبرز ألعاب الدورة حيث ستشهد منافسات وتدريبات ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، والرماية (البندقية والمسدس 10 أمتار).

بينما يستضيف نادي الشارقة الرياضي – منطقة سمنان منافسات وتدريبات كرة السلة، ويحتضن النادي في منطقة الحزانة منافسات وتدريبات الكاراتيه وكرة الطاولة والمبارزة، وتشهد صالة نادي الذيد الرياضي الثقافي منافسات وتدريبات الرماية (مسابقة المسدس 25 متراً)، ويستضيف نادي الثقة للمعاقين منافسات وتدريبات ألعاب القوى والقوس والسهم، بينما يحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق منافسات الفروسية وقفز الحواجز.