الإمارات تظفر بـ 4 ميداليات بدولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 4 ميداليات ملونة من خلال مشاركتهم ضمن دولية الفجيرة للتايكواندو المقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي، بمشاركة 2100 مشاركة يمثلون أكثر من 64 دولة.

وتمكن لاعب نادي الشارقة فهد عبد الرزاق من نيل ذهبية وزن 68 كيلوغراماً، وتمكن ثنائي منتخبنا الوطني للتايكواندو ياسر سمير من نادي الفجيرة، وعبد الله زهير من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من الظفر بفضيتي وزن 48 و 73 على التوالي. فيما نالت لاعبة منتخبنا بدرية محمد برونزية وزن 56 كيلوجراماً.

من ناحية أخرى تقدمت أسرة اتحاد الامارات للتايكواندو بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة لسموه للبطولة العربية للمنتخبات والأندية. وكذلك النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو. مما أسهم في تعزيز النجاح الذي تحققه دولة الامارات من انجازات تنظيمية مبهرة.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بأن الفجيرة أصبحت وجهة عالمية للتايكواندو بشكل دوري سنوياً. معبراً عن سعادته للتجمع المميز للاعبي الدول العربية خلال منافسات البطولة العربية، واجتماعهم مع لاعبي العالم الذين حضروا منافسات دولية الفجيرة المفتوحة. وعبر عن سعادته بالتواجد الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات مجمع زايد الرياضي أمس في افتتاحية دولية الفجيرة للتايكواندو، مما يعطي انطباعاً للرغبة والمتابعة الشيقة للمنافسات. كما أثنى على تعاون الاتحادين العربي والدولي للتايكواند.

من جانبه أكد الدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الكوري بأن للفجيرة فضل على اللعبة عالميا، لكونها أسهمت بتطوير رياضة التايكواندو في الإمارات والدول المحيطة بها. مبيناً بأن المكاسب التي أفرزتها بطولات الفجيرة كثيرة، منها على سبيل المثال إسهامها باستكشاف المواهب الجديدة. وكانت فرصة للاعبي الدول في الشرق الاوسط للتجمع والاحتكاك فيما بينهم وارتقت إلى مستوى G2 "عيار النجمتين"، وأصبحت نتائجها مؤهلة للدورات الأولمبية. ونشّطت اللعبة في آسيا والدول المجاورة. كما أنها استضافت الجائزة الكبرى وأسهمت بتنشيط شعبيتها الجماهيرية. ولا بد من توجيه الشكر والتقدير لدولة الإمارات لرعايتها ودعمها لرياضة التايكواندو.

العويس: الفجيرة محطة مهمة للتايكواندو

أكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بأن الأداء التنظيمي والتنافسي المميزين لبطولة الفجيرة المفتوحة للتايكواندو جعلها بطولة عالمية، تتوازى مع أفضل البطولات. مؤكداً أن ناديه يعتز بكون أغلى الميداليات الدولية حققها في النسخة الماضية، ويتطلع للأفضل في النسخة الحالية. مؤكدا بأن لاعبي ولاعبات النادي يستعدون لها بشكل مبكر لأهميتها. مقدما شكره للجنة المنظمة برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي للحفاوة والاستقبال.