سعيد المهيري يهدي «M7» لقب كأس زايد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدى الفارس الشاب سعيد سالم المهيري، إسطبلات «M7» لقب كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للشباب والناشئين للقدرة، والذي احتضنته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 120 كلم على صهوة «بيلان» في زمن قدره 4:16:15 ساعات، مقدماً مستوى رائعاً خلال السباق الذي شهد مشاركة 107 فرسان وفارسات تنافسوا للفوز باللقب وسط تحدٍ كبير، لكن سعيد المهيري «17 عاماً» الذي سبق له الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة مرتين عامي 2017 و2019 والطالب بالمرحلة الثانوية، نجح في التفوق على بقية المنافسين، محققاً فوزه الثالث بالمركز الأول في الموسم الحالي، منهما سباقان في قرية الوثبة وسباق في دبي، مؤكداً جدارته وتميزه.

وحل في المركز الثاني زايد الحمادي على صهوة «رو مالا كويتا» من إسطبلات الوثبة في زمن قدره 4:18:04 ساعات، وجاء ثالثاً راشد علي المهيري على صهوة «ايلنازي بلاك» من إسطبلات دباوي في زمن قدره 4:19:31 ساعة، ونالت المركز الرابع هجرس يوسف البلوشي على صهوة «خاليم» بعد أن قطعت المسافة في 4:20:13 ساعات.

تتويج

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً تم تتويج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، بواقع سيارة دفع رباعي لكل فائز، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، وشارك في التتويج مسلم العامري مدير عام القرية، محمد الحضرمي مشرف السباقات بحضور عدد من الملاك والمدربين وسط احتفالات أطقم الخيول الفائزة.

وقدم مسلم العامري التهنئة لإسطبلات «M7» بنيل لقب السباق وبقية الفائزين، مؤكداً أن كل المشاركين يستحقون التهنئة على المستوى الذي قدموه، ذاكراً أن السباق رغم أنه كان مخصصاً للشباب والناشئين لكن الفرسان والفارسات تعاملوا معه بشكل جيد وبطريقة احترافية عكست تطور رياضة الفروسية في دولة الإمارات، وقال مسلم العامري إنه بجانب المستوى الجيد للسباق فإن الانضباط ميز الجميع مع الابتعاد عن ارتكاب المخالفات، وأشاد مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بجهود اللجنة المنظمة وعملها المستمر بالترتيب الجيد مما أدى إلى نجاح وتميز كل السباقات في الموسم الحالي.

سعادة

بدوره عبر سعيد المهيري بطل السباق عن سعادته بإحراز اللقب الثالث له في الموسم الحالي، واصفاً السباق بالقوي، ذاكراً أنه تميز بالمنافسة القوية من جميع المشاركين منذ لحظة البداية، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة كانت الأقوى والأصعب لأن كل متسابق كان يرغب في الفوز بالمركز الأول أو الوصول إلى ترتيب متقدم، وقال المهيري إن قوة الخيل ساعدته على إنجاز المهمة بنجاح، وأضاف: أيضاً لن أنسى الجهد الكبير من قبل الطاقم المعاون، جميعهم دعموني وكانوا شركاء في هذا الفوز.

وتمنى المهيري أن يواصل نجاحات الموسم الحالي بإحراز ألقاب إضافية، ذاكراً أنه لا يعلم وجهته المقبلة لكنه سيظل جاهزاً لكل السباقات.